МВД: В Молдове упала российская ракета, сбитая украинской ПВО

Сегодня утром в городе Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной упала ракета, сбитая украинской противовоздушной системой. Об этом сообщает пресс-служба МВД Молдовы.

В настоящее время жертвы не зарегистрированы, повреждены несколько домов.

По информации от украинских властей, сегодня утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча.

Российская атака не повредила дамбу, но повреждения получили электрические компоненты, связанные с ней.

Силы МВД оцепили район падения ракеты.