МВД: В Молдове упала российская ракета, сбитая украинской ПВО
Сегодня утром в городе Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной упала ракета, сбитая украинской противовоздушной системой. Об этом сообщает пресс-служба МВД Молдовы.
В настоящее время жертвы не зарегистрированы, повреждены несколько домов.
По информации от украинских властей, сегодня утром была совершена атака беспилотников на Днестровскую дамбу, которая находится в 10 км от дамбы Наславча.
Российская атака не повредила дамбу, но повреждения получили электрические компоненты, связанные с ней.
Силы МВД оцепили район падения ракеты.