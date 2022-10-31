Кличко: 80% Киева остается без водоснабжения

Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения, также обесточена часть города. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко﻿.

"Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций. В настоящее время из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения.

На всякий случай, просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в 350 тысяч квартир Киева, которые остались без света" , - подчеркнул мэр.

В эфире телеканала Киев он сообщил, что силы ПВО сбили все летевшие в сторону Киева ракеты, а взрывы были только в пригороде.