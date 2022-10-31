Шмыгаль: в результате ракетной атаки повреждено 18 объектов

В результате сегодняшней ракетной атаки повреждено 18 объектов, преимущественно энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические" , - написал он.

Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины, добавил Шмыгаль.

В Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения. Жителей других областей также призывают экономить электроэнергию.

