Падение сбитой ракеты в Молдове: нарушения воздушного пространства не обнаружили

Минобороны Молдовы не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны российской ракетой, которую сбили силы ПВО Украины, сообщает Новое время.

В сообщении ведомства говорится, что обломки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой поверхности отражения.

Инженеры Национальной армии Молдовы едут на место для обследования территории.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.