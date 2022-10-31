НПУ: из-за сегодняшних атак врага травмированы 13 человек

По меньшей мере 13 человек получили травмы в результате утренних массированных ударов российских войск по Украине, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире телемарафона, сообщает УНН.

"На сегодняшний день, на данный момент, мы имеем 13 человек, которые травмированы в результате сегодняшних атак Российской Федерации" , - сообщил Клименко.

Он отметил, что полиция, вместе с СБУ и прокуратурой, будут и в дальнейшем устанавливать убытки и фиксировать преступления.

С утра 31 октября российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушные силы ВСУ уничтожили 44 крылатых ракеты из более полусотни.

Российские оккупанты сегодня ракетами и дронами атаковали 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические. Без электроснабжения остались сотни населенных пунктов в 7 областях Украины.

По Украине вводят экстренные отключения электроэнергии после очередной массированной атаки врага на объекты энергосистемы ряда областей, предупредили в ОП.