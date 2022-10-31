Инфляция в еврозоне впервые в истории стала двузначной - Евростат

По предварительным данным Евростата, инфляция в еврозоне в октябре достигла 10,7%, и таким образом впервые с момента введения евро стала двузначной, сообщает Экономическая правда.

Ожидается, что годовая инфляция в еврозоне составит 10,7% в октябре против 9,9% в сентябре.

Быстрее всего за год дорожали энергоносители (41,9% по сравнению с 40,7% в сентябре), продукты питания, алкоголь и табак (13,1% по сравнению с 11,8% в сентябре), неэнергетические промышленные товары (6,0% по сравнению с 5,5% в сентябре) и услуги (4,4% по сравнению с 4,3% в сентябре).

Сверхвысокие темпы инфляции, которые более чем в пять раз превышают целевой показатель Европейского центробанка в 2%, добавляют давления на регулятора относительно дальнейшего повышения ключевых ставок несмотря на более медленный рост экономики.

Кроме того, Евростат опубликовал предварительные данные по ВВП. Так, экономика еврозоны и ЕС в целом в III квартале выросла на 0,2% относительно II квартала

Среди государств-членов наибольший рост по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирован в Швеции (+0,7%), Италии (+0,5%), Португалии и Литве (обе +0,4%). Снижение было зафиксировано в Латвии (-1,7%), а также в Австрии и Бельгии (обе -0,1%).

В годовом измерении темпы роста были положительными для всех стран, кроме Латвии (-0,4%).

Ранее Совет управляющих Европейского центрального банка на октябрьском заседании вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов со 2 ноября.