Количество долгов украинцев выросло почти на миллиард

По данным Опендатабот, с начала года количество новых долгов украинцев в Едином реестре должников увеличилось на 14% - 944277, сообщает Экономическая правда.

В сообщении платформы отмечается, что наибольшее количество долгов – 857 578 – добавилось в реестр еще до вторжения России, за январь-февраль текущего года.

За период с марта по август реестр пополнился вдвое меньшим количеством задолженностей – 441 311.

Кроме этого, несколько улучшилась экономическая ситуация в конце лета – за сентябрь-октябрь общее количество долгов сократилось и практически достигло показателей февраля 2022 года.

По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году темп прироста сократился с +22%(2021) до +14%(2022).

Стоит отметить, что в 2022 году изменился топ причин, по которым украинцы чаще всего попадают в ЕРБ. В настоящее время наиболее активно растут следующие категории:

штрафы за административные правонарушения – +228515 (+21%)

штрафы за нарушение ПДД – +255648 (+19%).

задолженности за коммунальные услуги – +89 666 (+18%)

Долги по алиментам за этот период увеличились всего на 3% или же на 5452.

В прошлом году наибольшее количество долгов в ЕРБ добавлялось из-за взыскания средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями (47%), задолженности по оплате коммунальных услуг (41%) и долги по делам об административных правонарушениях (35%).