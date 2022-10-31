Количество долгов украинцев выросло почти на миллиард
По данным Опендатабот, с начала года количество новых долгов украинцев в Едином реестре должников увеличилось на 14% - 944277, сообщает Экономическая правда.
В сообщении платформы отмечается, что наибольшее количество долгов – 857 578 – добавилось в реестр еще до вторжения России, за январь-февраль текущего года.
За период с марта по август реестр пополнился вдвое меньшим количеством задолженностей – 441 311.
Кроме этого, несколько улучшилась экономическая ситуация в конце лета – за сентябрь-октябрь общее количество долгов сократилось и практически достигло показателей февраля 2022 года.
По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году темп прироста сократился с +22%(2021) до +14%(2022).
Стоит отметить, что в 2022 году изменился топ причин, по которым украинцы чаще всего попадают в ЕРБ. В настоящее время наиболее активно растут следующие категории:
- штрафы за административные правонарушения – +228515 (+21%)
- штрафы за нарушение ПДД – +255648 (+19%).
- задолженности за коммунальные услуги – +89 666 (+18%)
Долги по алиментам за этот период увеличились всего на 3% или же на 5452.
В прошлом году наибольшее количество долгов в ЕРБ добавлялось из-за взыскания средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями (47%), задолженности по оплате коммунальных услуг (41%) и долги по делам об административных правонарушениях (35%).