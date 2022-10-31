ОВА: под оккупацией до сих пор около 25 населенных пунктов Харьковщины

Вооруженные силы Украины пытаются освободить еще около 25 населенных пунктов Харьковщины, которые находятся под российской оккупацией, шесть дней назад их было около 28, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона "Единые новости".

"Еще около 25 населенных пунктов остается под временной оккупацией. Мы ждем сообщений от Генштаба по продвижению ВСУ. Близко к границе (на Харьковщине - ред.) идут ожесточенные бои.

Ребята отвоевывают каждый метр нашей территории ценой собственной жизни".

По его словам, ситуация на фронте является изменчивой. Он добавил, что враг "не оставляет надежду" захватить Харьков и область.

По состоянию на 25 октября в Харьковской области оставались временно захваченными 28 населенных пунктов, за пять дней до этого – 32.