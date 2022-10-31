Глава Евросовета отреагировал на очередной массированный удар Россией
Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил очередной массированный ракетный обстрел Россией украинских городов и подчеркнул, что эти действия РФ не запугают украинцев, сообщает Европейская правда.
"Решительно осуждаю ракетные удары РФ по Киеву и критической инфраструктуре в других регионах. Стратегия Москвы - сеять страх - не сработает. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не оправдывать атаки России, называя их "ответом" на удары по российским военным кораблям в бухте Севастополя.