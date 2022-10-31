Глава Евросовета отреагировал на очередной массированный удар Россией

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил очередной массированный ракетный обстрел Россией украинских городов и подчеркнул, что эти действия РФ не запугают украинцев, сообщает Европейская правда.

"Решительно осуждаю ракетные удары РФ по Киеву и критической инфраструктуре в других регионах. Стратегия Москвы - сеять страх - не сработает. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо" , - подчеркнул он.

Condemn in the strongest possible terms Russia’s missile strikes against Kyiv and critical infrastructures in other regions. Moscow’s strategy of sowing fear will not work. We will continue to stand by #Ukraine for as long as it takes. — Charles Michel (@CharlesMichel) October 31, 2022

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не оправдывать атаки России, называя их "ответом" на удары по российским военным кораблям в бухте Севастополя.