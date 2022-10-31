Глава Евросовета отреагировал на очередной массированный удар Россией

Глава Евросовета отреагировал на очередной массированный удар Россией
Фото: Рixabay

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил очередной массированный ракетный обстрел Россией украинских городов и подчеркнул, что эти действия РФ не запугают украинцев, сообщает Европейская правда.

"Решительно осуждаю ракетные удары РФ по Киеву и критической инфраструктуре в других регионах. Стратегия Москвы - сеять страх - не сработает. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", - подчеркнул он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не оправдывать атаки России, называя их "ответом" на удары по российским военным кораблям в бухте Севастополя.

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