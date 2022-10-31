Молдова выдворила со своей территории дипломата РФ после падения ракеты

После падения российской ракеты, сбитой украинской ПВО на территории Молдовы утром 31 октября, стало известно, что один из сотрудников посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает МИД Молдовы.

"Министерство иностранных дел и по вопросам европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить персоной нон грата на территории нашего государства представителя Посольства Российской Федерации в Кишиневе, он был вынужден покинуть территорию Республики Молдова" , - говорится в сообщении.

Об этом факте российской стороне сообщили днем 31 октября по случаю вызова посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в штаб-квартире МИД.

"Во время созыва МИД в очередной раз отметил, что ракетные удары по соседнему государству продолжают усиливать риски безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе губительные последствия войны. Отмечалось, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают растущие угрозы энергетической безопасности страны" , - добавили в ведомстве.

Напомним, что утром 31 октября стало известно о падении российской ракеты, сбитой украинской ПВО, на территории Молдовы.

Также сообщалось, что Россия применяет воздушное пространство Молдовы для ударов по Украине.