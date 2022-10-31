Буданов подтвердил, что у Путина есть по меньшей мере три двойника

У президента России Владимира Путина есть по меньшей мере три двойника, которым для сходства пришлось делать пластические операции, сообщает Деловая столица.

Об этом в интервью Daily Mail заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

По словам главы украинской разведки, в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в "особых случаях", но сейчас это "обычная практика".

"Мы знаем о трех людях, которые постоянно появляются, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека" , — доложил Кирилл Буданов.

Напомним, российский политолог Станислав Белковский еще в 2017 году заявлял, что Владимир Путин пользуется услугами множества двойников, позволяющих ему выдерживать суперплотный рабочий график.

"Двойники — это офицеры, похожие на Владимира Путина. Причем, если ты похож на Владимира Путина, это твоя профессиональная добродетель… Если твое главное преимущество — то, что ты похож на Путина, то нужно продавать свое главное достоинство" , — заявил он.

В феврале 2020 года глава Кремля признал, что у него были двойники, но он от них якобы уже отказался.