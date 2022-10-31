Резников: пришло время для мира предоставить России статус государства-террориста
Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что Россия ударами по гражданской инфраструктуре Украины де-факто признала себя террористическим государством, настало время всему миру предоставить ей соответствующий статус, сообщает Украинская правда.
Об этом Резников сообщил в Twitter.
"Россия продолжает наносить ракетно-беспилотные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Они не стесняются быть де-факто террористическим государством".
По его словам, мир уже должен предоставить стране-агрессору соответствующий статус и относиться к ней соответственно, как это сделали Латвия, Эстония, Польша, ПАСЕ.
31 октября утром оккупанты атаковали критическую инфраструктуру и помещениям гражданского населения, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.
По данным Генштаба, враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили.