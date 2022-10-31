Гайдай сказал, сколько населенных пунктов освободили на Луганщине

Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов 9 населенных пунктов Луганской области, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире единого телемарафона.

"На сегодняшний день девять населенных пунктов деоккупированы. Надеюсь, наши защитники эту цифру с каждой неделей будут увеличивать" , – сказал он.

По словам Гайдая, активные боевые действия идут в районах Белогоровки, Сватово и Кременной. Россияне пытаются выбить ВСУ из Белогоровки, а в направлении Сватово и Кременной украинские защитники оттесняют оккупантов.

Кроме того, проводится эвакуация мирных жителей из освобожденного н.п. Невское, которое российские войска обстреливают из РСЗО "Град".

Как сообщалось, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты нанесли до 10 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.