Воздушные силы: в Херсонской области сбили два российских вертолета

В небе над Бериславским районом Херсонской области украинские защитники сбили два российских вертолета Ка-52 в течение трех минут, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ.

"31 октября, с 18:45 по 18:48, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбито два российских ударных вертолета Ка-52" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в ночь на 31 октября на аэродроме в Псковской области РФ прогремел взрыв. В результате, уничтожены два ударных вертолета Ка-52 и еще два — получили серьезные повреждения.

26 октября в Херсонской области украинские защитники сбили ударный вертолет Ка-52.