ВАКС арестовал экс-главу ГФС Насирова с залогом более 520 млн грн

Высший антикоррупционный суд 31 октября частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова на два месяца с возможностью внесения залога более 523 млн грн, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

ВАКС избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с возможностью внесения залога в сумме 523,2 млн грн.

В случае выплаты залога у Насирова заберут паспорт для выезда за границу, обяжут носить электронный браслет и прибывать к детективу и прокурору по первому вызову.

Напомним, по версии следствия глава ГФС Украины при пособничестве своего советника в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам более 3,2 млрд грн.