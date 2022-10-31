WSJ: зима в Европе может стать холоднее, чем обычно, что увеличит спрос на газ

Один из первых тщательно отслеживаемых сезонных прогнозов того, что ждет европейская зима, показывает более холодную и сухую погоду, чем обычно в Британии и Северной Европе. Это может усилить давление на правительства и компании, управляющие поставками природного газа на континенте, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Метеорологическое управление Великобритании в понедельник заявило, что существует повышенная вероятность того, что следующие три месяца будут холоднее обычного. Агентство прогнозов добавило, что погода, вероятно, будет более сухой, чем обычно, с меньшей вероятностью проливных дождей в период с ноября по январь.

"Все это говорит о том, что спрос на газ, связанный с отоплением, будет расти этой зимой. Люди не собираются выключать отопление, если им холодно, и поэтому мы, вероятно, будет иметь устойчивый спрос, связанный с отоплением" , - заявила главный экономист по сырьевым товарам в Capital Economics Кэролайн Бейн.

Как сообщает издание, цены на газ продолжили недавнее снижение в понедельник, вызванное большими запасами топлива, которые Европа накопила в течение года. Примерные оптовые цены на газ в Нидерландах упали на 9%. Фьючерсные контракты предполагают, что газ станет дороже, когда температура зимой упадет, но цены не вернутся к максимумам, зафиксированным в августе.

Хватит ли хранящегося газа, чтобы пережить зиму в Европе, зависит от того, насколько холодное и ветреное время года будет. Власти надеются на мягкую, влажную зиму, которая также может принести сильный ветер. Это может помочь увеличить производство ветровой энергии. Цены на природный газ в последние недели падали из-за снижения спроса, при этом европейские запасы газа выросли примерно до 94% от общей емкости. Однако, по мнению аналитиков, отсутствие ветра и осадков, вероятно, подтолкнет спрос на газ и цены на него станут более высокими.

Сейчас Capital Economics прогнозирует, что европейские стандартные цены достигнут 150 евро за МВт.ч до конца года. Это остается значительно ниже максимумов, которые наблюдались в этом году, когда в конце августа цены достигли 349,90 евро за МВт.ч.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет ограничить спекулятивные скачки цен на газ на уровне Евросоюза.

Также ЕС намерен согласовать потолок цен на газ с Великобританией.