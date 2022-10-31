Зеленский поговорил с генсеком ООН и Шольцом о "зерновой сделке" и терроре РФ
Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонные разговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем и канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает Европейская правда.
Как следует из сообщений главы государства в Twitter, и с Гутеррешем, и с Шольцом он обсудил массовые ракетные удары России по гражданской инфраструктуре, а также вопрос "зерновой сделки", участие в которой Россия ранее приостановила.
Кроме того, с генсеком ООН Зеленский пообщался о ядерном шантаже России, а канцлера Германии - призвал предоставить больше средств противовоздушной обороны.
Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.