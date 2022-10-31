Путин: массированный удар по Украине – это ответ за Севастополь

Президент России Владимир Путин признал, что массированный ракетный удар по Украине утром 31 октября отчасти является ответом на удар украинских военных по кораблям Черноморского флота РФ в бухте оккупированного Севастополя, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, были ли массированные удары по Украине ответом на "недавние события в Севастополе".

"Отчасти так и есть. Но это не все, что мы могли бы сделать" , — заявил Путин.

29 октября Россия объявила о приостановке своего участия в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте. Корабли якобы были атакованы беспилотниками.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что целью атаки стали корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

Напомним, ракеты и дроны, которые российские оккупанты применили в понедельник, 31 октября, по территории Украины, атаковали 10 регионов и повредили 18 объектов, большинство из которых — энергетические.

В "Укрэнерго" сообщили об усложнении ситуации в энергосистеме из-за ракетных ударов российских оккупантов и отмене ранее согласованных графиков отключений.