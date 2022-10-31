Зеленский прокомментировал новую массированную ракетную атаку России

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал новую массированную ракетную атаку России на гражданские объекты Украины в понедельник, 31 октября, сообщает Новое время.

Глава государства рассказал, что восстановительные работы продолжаются, специалисты делают все возможное для восстановления энерго- и водоснабжения.

"Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить, жить цивилизованно и заботиться друг о друге. А если кто-то там в Кремле наслушался своих безумных пропагандистов и решил, что темнота в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляется своим потерям, когда увидит, как украинцы ведут „переговоры“ в темноте" , — отметил Зеленский.

Он поблагодарил защитников Украины, которые в понедельник сбили 45 из 55 вражеских ракет, а также сотрудников ГСЧС, энергетиков, сотрудников коммунальных служб и всем, кто помогает с восстановлением после российских ударов.﻿

Зеленский также напомнил, что уровень потерь среди личного состава российских оккупантов составляет уже почти 72 тысячи.

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты и дроны повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.

Для атак страна-террорист использовала 55 ракет, 45 из них сбила ПВО. После новых ударов по гражданской инфраструктуре министр обороны Украины Алексей Резников призвал мир признать Россию государством-террористом.