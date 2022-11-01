ISW: "Повар Путина" утверждается как политическая сила

Институт исследования войны (ISW) заявляет, что российский бизнесмен и основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин утверждается как политическая сила, позволяя себе критику олигархов и так называемой элиты РФ, сообщает Украинская правда.

Финансист "Вагнера" Пригожин продолжил пытаться повысить свой статус среди российских элит, объявив 31 октября о создании в Санкт-Петербурге центра ЧВК "Вагнера".



Как утверждают эксперты, Пригожин может создавать или не создавать собственную политическую партию, но он утверждается как политическая сила, используя статус и принадлежность к "Вагнеру" для критики своих оппонентов в элитных кругах и институционализации собственного авторитета.

Он также раскритиковал "олигархов" и "элиту" за то, что они живут в комфорте и препятствуют полной мобилизации в России.

В то же время, ISW напоминает, что российские войска осуществили очередную массированную волну ракетных ударов по критически важным объектам украинской инфраструктуры по всей стране 31 октября, вероятно, в попытке ослабить волю Украины к борьбе в условиях снижения температуры.

Российские войска выпустили более 50 ракет Х-101 и Х-555 из северной части Каспийского моря и Волгодонского района Ростовской области, нацелившись на критически важные объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Российские оккупационные чиновники снова изменили свою риторику относительно Каховской ГЭС и, вероятно, создают информационные условия для продолжения эвакуации с западного берега Днепра и прикрытия вывода российских войск из этого района.

Оккупационный глава Херсона Владимир Сальдо объявил 31 октября, что его администрация расширяет зону "эвакуации" на 15 км от Днепра, и сослался на информацию о том, что Украина готовится к "массированному ракетному удару" по дамбе Каховской ГЭС, который, по словам Сальдо, повлечет массовое затопление и разрушение гражданской инфраструктуры.

Аналитики указывают, что очевидные колебания в позиции Сальдо по Каховской ГЭС указывают на то, что его администрация, вероятно, использует угрозы прорыва и затопления для информационной операции с двойной целью: стимулировать "эвакуацию" и оправдать будущий российский уход с западного берега.

Это не тот сценарий, в котором Украине было бы выгодно взрывать дамбу, - заявляют аналитики.

В институте предполагают, что Россия, вероятно, продолжает перебрасывать военных и военную технику через реку Днепр в ожидании продвижения украинских войск к городу Херсон.

Некоторые из основных выводов аналитиков института относительно боевых действий в Украине 31 октября: