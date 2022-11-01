Генштаб: ВСУ ударили по вражеским опорным пунктам, ПВО и другим объектам

По двнным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские военные с неба и земли наносили удары по опорным пунктам и позициям комплексов противовоздушной обороны противника, сосредоточениях живой силы и техники врага, сообщает Украинская правда.

"За прошедшие сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 50 населенных пунктов, в частности: Соледар, Угледар, Яковлевка, Веселое Донецкой области" , - утверждают в ГШ.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов.

Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника.

На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 4 вертолета, 2 БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка оставаться без существенных изменений. Республика Беларусь поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Российская Федерация продолжает переброску отдельных подразделений на территорию республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов с территории Беларуси.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы: