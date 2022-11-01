Илон Маск распустил совет директоров Twitter

Миллиардер Илон Маск после покупки Twitter Inc. распустил ее совет директоров, так как теперь руководит компанией единолично, сообщает Деловая столица.

Как сообщает сайт Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA), роль совета директоров заключается в "заботе об интересах акционеров".

У Twitter остался лишь один контролирующий акционер, и компании совет директоров больше не нужен.

До завершения сделки по приобретению Twitter в совет директоров компании, в частности, входил бывший CEO Параг Агравал. Он был уволен на прошлой неделе наряду с несколькими другими топ-менеджерами Twitter.