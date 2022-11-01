Пентагон: США передадут Украине восемь батарей NASAMS

США подтвердили, что передадут Украине восемь батарей ЗРК NASAMS: две из них будут поставлены в Украину уже «в самом ближайшем будущем», а еще шесть США предоставят позже, сообщает Новое время.

Информацию об этом на закрытом брифинге для СМИ сообщил американским журналистам высокопоставленный сотрудник Пентагона.

Ранее уже сообщалось, что в целом Украина ожидает от США восемь батарей NASAMS. Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, включая еще шесть дополнительных батарей NASAMS и соответствующие снаряды к ним.

31 октября представитель Пентагона подтвердил эти планы, комментируя по просьбе журналистов снабжение Украины системами и средствами ПВО.

По его словам, для защиты украинского неба США предприняли такие усилия: