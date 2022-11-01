Пентагон: США передадут Украине восемь батарей NASAMS
США подтвердили, что передадут Украине восемь батарей ЗРК NASAMS: две из них будут поставлены в Украину уже «в самом ближайшем будущем», а еще шесть США предоставят позже, сообщает Новое время.
Информацию об этом на закрытом брифинге для СМИ сообщил американским журналистам высокопоставленный сотрудник Пентагона.
Ранее уже сообщалось, что в целом Украина ожидает от США восемь батарей NASAMS. Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, включая еще шесть дополнительных батарей NASAMS и соответствующие снаряды к ним.
31 октября представитель Пентагона подтвердил эти планы, комментируя по просьбе журналистов снабжение Украины системами и средствами ПВО.
По его словам, для защиты украинского неба США предприняли такие усилия:
- предоставили Украине 1400 ПЗРК Стингер в дополнение к «значительному количеству ЗРК малой дальности», которые передали Украине другие партнеры;
- США обязались поставить Украине восемь батарей NASAMS и боеприпасов к ним, «два из них будут в Украине в самом ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже»;
- США «взяли на себя обязательства по созданию комплекса противодействия» ударным беспилотникам, включая [поставку] системы VAMPIRE и других радиолокационных систем;
- США помогли обеспечить передачу Словакией системы С-300 в Украину в начале войны;
- Пентагон поставил «много запасных частей, чтобы украинская система противовоздушной обороны советского типа оставалась в рабочем состоянии».