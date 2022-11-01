ВСУ: Украинские военные уничтожили более 300 дронов Shahed
Украинские военные уничтожили уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Как рассказал в ходе брифинга пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, шесть таких дронов уничтожили за прошлую ночь, сообщает Новое время.
Три таких беспилотника уничтожила авиация в районе ответственности оперативного командования Восток, еще три уничтожила ТРО в Полтавской области.
"К сожалению, есть несколько попаданий", — отметил он.
Российские оккупанты уже использовали более 400 иранских дронов, более 300 были уничтожены.