ВСУ: Украинские военные уничтожили более 300 дронов Shahed

Украинские военные уничтожили уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Как рассказал в ходе брифинга пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, шесть таких дронов уничтожили за прошлую ночь, сообщает Новое время.

Три таких беспилотника уничтожила авиация в районе ответственности оперативного командования Восток, еще три уничтожила ТРО в Полтавской области.

"К сожалению, есть несколько попаданий" , — отметил он.

Российские оккупанты уже использовали более 400 иранских дронов, более 300 были уничтожены.