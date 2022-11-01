CNN: Сколько ракет Иран собирается отправить России

Иран готовится отправить примерно тысячу единиц оружия России, включая баллистические ракеты короткого действия и ударные беспилотники. Все это Москва использует в войне против Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на западных чиновников, следящих за иранской программой разработки оружия, сообщает Зеркало недели.

Новые поставки для российской армии представляют особый интерес. Потому что это первый случай, когда Тегеран отправит Москве свои передовые высокоточные ракеты, которые могут увеличить российские возможности на поле битвы.

В прошлом году Иран отправил России около 450 беспилотников, применение которых уже нанесло значительный ущерб Украине. Украинские чиновники говорят, что только на прошлой неделе удалось сбить более 300 иранских беспилотников.

Новая поставка станет серьезным усилением иранской поддержки российских военных усилий. CNN пишет, что пока неизвестно, когда именно Россия получит новую партию оружия. Однако это точно произойдет до конца года