Кабмин уволил Витренко с должности главы "Нафтогаза"

Юрия Витренко уволили с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Такое решение принял Кабинет министров, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают собственные источники в Кабмине.

"Кабинет министров прекратил полномочия главы правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко" , - сообщил источник.

Вместе с тем, по информации РБК-Украина, в четверг Верховная рада планирует рассмотрение кадровых вопросов, в частности, по увольнению Алексея Чернышова из Минрегиона.

Стоит отметить, ранее сообщалось, что Юрия Витренко могут уволить с должности главы "Нафтогаза" до конца этой недели.

Впрочем, согласно процедуре, увольнять Витренко должен был Наблюдательный совет "Нафтогаза", но при его отсутствии этот механизм может осуществить Кабинет министров, выполняющий функции парламента.

Кто его заменит?

Добавим, также сообщалось, что на свободное место главы "Нефтегаза" могут назначить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, но сначала процедура требует того, чтобы парламент уволил его с министерской должности.

Не исключалось и то, что определенное время вместо Витренко назначат и. о. главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

Что известно о Витренко?

Напомним, что 8 апреля 2021 года Юрий Витренко был назначен на должность главы "Нафтогаза" после того, как правительство уволило с поста Андрея Коболева.

Впоследствии стало известно, что Кабмин переназначил Витренко еще на год.

Впрочем, летом стало известно, что провал переговоров по реструктуризации долгов НАК "Нафтогаз Украины" может стать дополнительным основанием для увольнения главы компании Юрия Витренко.

Негативно на имидже руководителя НАК отразился и скандал с покупкой его советником Олегом Диденко элитного авто, а публичная критика Кабмина и премьер-министра за решение о закачке 19 млрд кубометров газа еще больше усугубили отношения между главой "Нафтогаза" и премьером Денисом Шмыгалем.