Кличко: теплоснабжение в киевских домах возобновят до конца суток

До конца суток вторника, 1 ноября, в Киеве должны возобновить теплоснабжение в тех домах, где оно исчезло после российских обстрелов критической инфраструктуры, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"До конца суток возобновят теплоснабжение в домах, где оно исчезло" , - сказал Кличко.

Отметим, что тепло в домах некоторых киевлян исчезло после очередного массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре в понедельник, 31 октября. Тогда оккупанты выпустили 55 ракет.

Перебои возникли и со светом, поэтому сейчас в столице действуют отключения электроэнергии по стабилизационному графику.