Данилов – Медведеву: угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, который грозит применением ядерного оружия по Украине, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение Данилов в Facebook.
Медведеву памятка. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя:
По словам секретаря СНБО, российские чиновники и пропагандисты не смогут спрятать своих детей на Марс, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и прочих дубаев - "прямо в рай".
Таким образом Данилов иронизирует над словами Путина, который ранее заявлял, что в случае применения ядерного оружия - грешники попадут в ад, а "россияне - прямо в рай".
В общем секретарь СНБО назвал 5 пунктов, которые стоит помнить Медведеву. Последний 5-й пункт - Россия без ядерного оружия.
"Полная денуклеаризация - конечная цель демонтажа РФ. Этот последний гнилой зуб должен и будет вырван из пасти взбесившегося существа. И только это является гарантией безопасности для мира и Украины".