Шмыгаль призвал украинцев запасаться всем необходимым

Предстоящая зима будет сложной и украинцы должны запастись всем необходимым, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Государство готовится и запасается дополнительным оборудованием и украинцы должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы всего необходимого" , — сказал он.

Шмыгаль добавил, что Кабмин продолжает договариваться с партнерами об увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры, а также мобильных источников питания и обогрева.

"Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и до этого. К примеру, системные операторы некоторых стран Европы передавали "Укрэнерго" оборудование последние 8 месяцев. Поэтому у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру" , — отметил премьер.

Как сообщалось, ранее Денис Шмыгаль заявил, что запасы газа в украинских газовых хранилищах достаточны для прохождения отопительного сезона.