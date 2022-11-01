СтратКом ВСУ: россияне обстреляли фосфорными снарядами частный сектор Бахмута

Российские войска, применив фосфорные снаряды, нанесли удар по частному сектору одного из районов Бахмута Донецкой области, сообщает Новое время.

Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Также было опубликовано соответствующее видео.

"Прямо сейчас кацапня использует фосфорные боеприпасы по частному сектору одного из районов Бахмута" , — говорится в сообщении.

Фосфорные боеприпасы, кассетные снаряды и особо опасные противопехотные мины — запрещены многими международными конвенциями. Однако это не первый раз, когда Россия применяет такое оружие против Украины.

Бывший нардеп, военный 109-й бригады ТрО Егор Фирсов заявил, что за последние несколько дней украинские военные имеют «существенный прогресс» в районе Бахмута Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои.