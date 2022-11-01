СМИ: в Германии запасы газа в хранилищах достигли рекордного уровня

В газовых хранилищах Германии хранится больше природного газа, чем когда-либо прежде, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает издание ZDF.

По данным европейских операторов газохранилищ, объем, накопленный 24 октября, на уровне 239,64 тераватт-часов, превысил предыдущее максимальное значение от 10 ноября 2019 года, когда было зафиксировано 239,62 тераватт-часов энергоемкости.

Сейчас значение выросло до 241,62 ТВт-ч (предварительно по состоянию на 29 октября). Для сравнения: в январе и феврале 2022 года, по данным Федерального сетевого агентства, суммарно в Германии было потреблено почти 227 тераватт-часов природного газа.

Если считать в процентах, то немецкие хранилища заполнены сейчас на 98,52%. В то же время этот процентный показатель не достиг исторического максимума: 27 октября 2019 года хранилища были заполнены на 99,66%.

Ранее сообщалось, что мощности газохранилищ Австрии по состоянию на конец октября заполнены на 90%, что составляет около 87 тераватт-часов газа.

Это означает, что Австрия смогла обеспечить себе годовое потребление газа, расширяя диверсификацию поставок.