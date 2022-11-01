Украина, Турция и ООН приостановили движение по "зерновому коридору" в среду

Украина, Турция и Организация Объединенных Наций решили приостановить действие "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы на среду, 2 ноября, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ), распространенном во вторник.

"Делегации Украины, Турции и ООН в СКЦ договорились не планировать любое движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября" , - говорится в сообщении, где подчеркивается, что приостановка является временной и экстренной.

Там также отмечается, что в течение вторника инспекторы ООН и Турции осуществили 36 проверок судов в украинских портах, а отчеты о них передали российской и украинской делегациям.

Напомним, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.

Как писала ЕП в своей статье, "зерновое соглашение", может работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана, и реализация этого сценария уже началась, а Путин уже на следующий день начал намекать, что РФ готова вернуться к соглашению.