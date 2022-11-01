Генштаб: оккупационная администрация Херсона переместилась в Скадовск

Российская оккупационная администрация Херсонской области переместилась из Херсона южнее, в Скадовск, захватчики продолжают принудительную эвакуацию населения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 вторника 1 ноября.

"Оккупанты продолжают принудительное перемещение гражданского населения на временно захваченных территориях Херсонской области. Враг прибегает к запугиванию гражданских жителей, распространяя информацию о возможном подрыве плотины Каховской ГЭС. В то же время, местное население лишено средств коммуникации.

Российская оккупационная администрация Херсона перемещена в город Скадовск".

В целом противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них: Никольское Запорожской области, Полтава, Краматорск, Никополь и Николаев.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе и с территории Республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Гай Черниговской области, а также Александровка и Волковка Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка и Гай Черниговской области, а также Александровка и Волковка Сумской области; на Слобожанском направлении – из артиллерии различного типа, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Меловое, Старица, Стрелечья, Ветеринарное и Чугуновка;

– из артиллерии различного типа, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Казачья Лопань, Красное, Меловое, Старица, Стрелечья, Ветеринарное и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестовое, Грековка, Невское, Осиновое, Терны, а также Торское;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кучеровка, Купянск, Кисловка, Берестовое, Грековка, Невское, Осиновое, Терны, а также Торское; на Бахмутском направлении – из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестовое, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледар, Спорное, Белогоровка, Опытное и Яковлевка;

– из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Зеленополье, Берестовое, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Соледар, Спорное, Белогоровка, Опытное и Яковлевка; на Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковевка, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

– из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковевка, Красногоровка, Первомайское и Невельское; на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Времовка и Нескучное; на Запорожском направлении – из всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новоданиловка и Красное.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. От обстрелов из реактивных систем залпового огня противника пострадал город Никополь.

Постоянные потери личного состава в подразделениях противника, принимающих непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины, оккупационное командование пытается компенсировать мобилизованными военнослужащими.

С теми, кто отказывается участвовать в боевых действиях, проводят так называемую "работу" сотрудники ФСБ РФ.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение складов боеприпасов противника в Запорожской области 29 октября. Кроме того, в результате огневого поражения районов сосредоточения российских оккупантов, было уничтожено 5 единиц военной техники. Потери личного состава составляют до 30 человек погибшими и около 100 – ранеными.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 22 удара. Под поражение попали 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника.

На разных направлениях украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника.