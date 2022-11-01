Шмыгаль: планы эвакуации разработаны для всех областей, но это экстренный шаг

Правительство Украины призывает к эвакуации только жителей тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта. Но планы эвакуации разработаны для всех областей, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Об эвакуации из отдельных громад, или регионов, о которой вчера были новости. Сейчас мы призываем людей выезжать только из громад, которые расположены в непосредственной близости к линии боевых действий. Действительно, планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг, который мы будем применять в последнюю очередь" , – отметил Шмыгаль на заседании правительства.

По словам премьер-министра, сценарий с эвакуацией целых регионов тоже возможен, но правительство сделает все, чтобы его не допустить.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что жителей Киевской области могут временно переселить в другие регионы, если ситуация с электроэнергией станет критической.

Также мы писали, что в Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города.