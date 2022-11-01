СМИ: в Британии впервые подали в суд на ЧВК Вагнера и Пригожина

Британская юридическая фирма от имени украинцев, которые были вынуждены выехать из страны, подала в суд на ЧВК Вагнера, сообщает Новое время.

Об этом сообщает iNews во вторник, 1 ноября.

Юридическая компания McCue Jury and Partners считает, что активы ЧВК Вагнера могут быть использованы для репараций жертвам преступлений наемников.

Старший партнер фирмы Джейсон МакКью во время выступления в британском парламентском комитете по иностранным делам заявил, что «это первый случай в мире, когда на Вагнер и им подобных подали в суд их жертвы». По его словам, в Высоком суде Лондона будут представлены доказательства того, что ЧВК «участвовала в сговоре с использованием незаконных средств с целью развертывания терроризма для облегчения незаконного вторжения в Украину».

Расследование парламентского комитета сосредоточено на роли ЧВК в ходе полномасштабной войны России против Украины, но в его рамках также будет изучено использование РФ боевиков на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке. Наемников обвиняют в зверствах и грубых нарушениях прав человека, в том числе массовых казнях, произвольных задержаниях, пытках во время допросов и насильственном перемещении гражданских.

McCue Jury and Partners запустила краудфандинговую страницу для пожертвований на финансирование судебных расходов и команды экспертов. На странице сказано, что иск является частью более масштабной кампании «юридического противостояния гражданского общества, которую ведет международная группа юристов, следователей и активистов». Иск поддерживает команда расследователей Bellingcat.

В фирме заявили, что хозяину ЧВК Вагнера Евгению Пригожину направили письмо, в котором он, «вагнеровцы» и российский диктатор Владимир Путин обвиняются в умышленном причинении страданий народу Украины и ведении незаконной войны с помощью терроризма.

Ранее представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что ЧВК Вагнера, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом как пушечное мясо.