ЦПК: суд оставил Микитася под стражей, но снизил залог до 100 млн

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила под стражей бывшего нардепа Максима Микитася, которого уличили в попытке дать мэру Днепра Борису Филатову 22 миллиона евро взятки, однако ему уменьшили альтернативный залог до 100 млн грн, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия коррупции.

"Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС в составе судей Дмитрия Михайленко, Николая Глотова и Даниилы Черненькой оставила экс-нардепа Макисма Микитася под стражей. В то же время ему уменьшили альтернативный залог до 100 млн грн.

Ждем полный текст решения, чтобы понять, какая причина резкого уменьшения залога", — говорится в сообщении.

В ЦПК напомнили, что ранее следственный судья Виталий Дубас определял размер залога в 260 млн грн, что было даже больше, чем просил прокурор.

В то же время защита Микитася заявляла, что у их клиента нет ни 10, ни 5, ни даже 3 млн грн.

При этом сам Микитась участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО, а непосредственно в зал суда пришла группа поддержки из инвесторов Укрбуда.

"Если Микитась внесет залог, на него возложат ряд обязанностей. В частности, он должен сдать паспорта для выезда за границу и не общаться со свидетелями по делу" , — добавили в ЦПК.

Напомним, 20 октября Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца бывшего народного депутата Максима Микитася с возможностью внесения залога в 260 млн грн.