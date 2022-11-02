В Украине ввели графики отключения света для 8 регионов
В НЭК Укрэнерго предупредили о почасовых отключениях света 2 ноября. Электроснабжение будут отключать в Киеве и еще семи областях. Об этом говорится в сообщении НЭК, сообщает Новое время.
Укрэнерго предоставил облэнерго объемы для ограничения электроснабжения именно в формате ГПО для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
В НЭК напомнили, что графики почасовых отключений предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию.
"Графики отключения именно в этом формате должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее", — добавили в Укрэнерго.
Графики были введены с 6 часов утра, их можно найти на сайтах облэнегро.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты в результате атаки 31 октября повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.