В Украине ввели графики отключения света для 8 регионов

В НЭК Укрэнерго предупредили о почасовых отключениях света 2 ноября. Электроснабжение будут отключать в Киеве и еще семи областях. Об этом говорится в сообщении НЭК, сообщает Новое время.

Укрэнерго предоставил облэнерго объемы для ограничения электроснабжения именно в формате ГПО для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

В НЭК напомнили, что графики почасовых отключений предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию.

"Графики отключения именно в этом формате должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее" , — добавили в Укрэнерго.

Графики были введены с 6 часов утра, их можно найти на сайтах облэнегро.

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