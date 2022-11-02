Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 800 оккупантов, самолет и вертолет

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 800 оккупантов, самолет и вертолет
Фото: Генштаб ВСУ

По данным﻿ Генерального штаба, за минувшие сутки вооруженные силы Украины уничтожили около 800 оккупантов, 16 вражеских танков, 3 артиллерийские системы, 23 беспилотника, самолет и вертолет.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 73 270 (+800) человек ликвидировано,
  • танков – 2 714 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 525 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 1 733 (+3) ед,
  • РСЗО – 387 (+4) ед,
  • средств ПВО – 198 (+1) ед,
  • самолетов – 277 (+1) ед,
  • вертолетов – 258 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 438 (+23) ед,
  • крылатых ракет – 397 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 153 (+10) ед,
  • специальной техники – 154 (+0) ед.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

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