Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 800 оккупантов, самолет и вертолет

По данным﻿ Генерального штаба, за минувшие сутки вооруженные силы Украины уничтожили около 800 оккупантов, 16 вражеских танков, 3 артиллерийские системы, 23 беспилотника, самолет и вертолет.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили:



личного состава – около 73 270 (+800) человек ликвидировано,

танков – 2 714 (+16) ед,

боевых бронированных машин – 5 525 (+24) ед,

артиллерийских систем – 1 733 (+3) ед,

РСЗО – 387 (+4) ед,

средств ПВО – 198 (+1) ед,

самолетов – 277 (+1) ед,

вертолетов – 258 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 438 (+23) ед,

крылатых ракет – 397 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 153 (+10) ед,

специальной техники – 154 (+0) ед.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.