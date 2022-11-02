Притула объявил сбор на покупку 50 БТР

Фонд Сергея Притулы объявил﻿ новый сбор средств для ВСУ – на этот раз собирают 200 миллионов гривен на закупку 50 бронетранспортеров Spartan.

"Вы хотели большой сбор? Мегасбор? А давайте для нашей родненькой армии купим очень много боронованной техники. Давайте будем брать ее десятками, пачками и сделаем из этого всего большой бронированный кулак. Большой сбор на 50 "Спартанов" объявляю открытым. Счета в описании к видео. Погнали!" , - написал глава фонда.

Притула отметил, что на партию из 50 британских бронетранспортеров Spartan нужно 200 млн гривен.

Сбор продлится со 2 по 8 ноября. По словам Притулы, все 50 БТР есть в наличии, поэтому эта партия сможет очень быстро прибыть в Украину.

Он отметил, что эта техника необходима ВСУ, поскольку в холодное время года, когда будут идти дожди и снег, эта техника сможет пройти там, где не сможет пройти колесная техника.