В Украине продолжают работать 900 иранских компаний

Пока над Украиной летают вражеские шахеды, в стране продолжают работать почти 900 компаний с иранским капиталом. За 2020 год эти предприятия сгенерировали более 350 млн грн чистого дохода.﻿ Об этом говорится в исследовании аналитиков R&D центра YouControl, сообщает Экономическая правда.

"Для определения присутствия иранского капитала в украинских компаниях, аналитики YouControl исследовали официальные данные Единого государственного реестра относительно учредителей и конечных бенефициаров украинских предприятий. В результате было выявлено 863 компании с иранским капиталом: среди учредителей или конечных бенефициаров данных предприятий имеются граждане Ирана или зарубежные компании с иранской "пропиской" , - говорится в сообщении.

Согласно последним известным данным за 2020 год, которые в прошлом году раскрыла Государственная фискальная служба, эти компании сгенерировали 351,8 млн грн чистого дохода от реализации продукции. При этом, контролируя 431,4 млн грн активов баланса и зарегистрировав суммарный уставный капитал в размере 398,7 млн грн, добавляют в YouControl.

"Эти суммы свидетельствуют об относительно низком уровне прямого присутствия иранского капитала в деловом ландшафте Украины, ведь каждая из топ 1000 крупнейших компаний Украины сгенерировала как минимум 1 миллиард гривен выручки за аналогичный период.

Однако, не стоит забывать, что иранский капитал, учитывая многолетние международные санкции, издавна был склонен скрыватьс﻿я за оффшорными косвенными цепочками собственности или же действовать в теневом секторе экономики вне периметра официального регулирования. Следовательно, реальные масштабы присутствия иранского капитала в Украине могут быть значительно выше" , - объясняют аналитики.

В исследовании говорится, что 661 иранская компания сконцентрирована в столице Украины - городе Киеве (77% от общего количества). На втором месте - Харьковская область, на третьем - Одесская. Замыкают первую пятерку регионов по присутствию иранского бизнеса Киевская и Днепропетровская области.

"То есть, иранский капитал фокусируется вокруг крупнейших промышленных центров страны. Тогда как в западной части Украины таких компаний зарегистрировано меньше всего" , - свидетельствуют результаты.

При этом, иранские компании по большей части занимаются в Украине неспециализированной оптовой торговлей. Соответствующий КВЭД указан как основной для 91 иранской компании (10.5% от общего количества).

Также относительно много компаний специализируются на деятельности в сферах строительства (5.3%), ресторанного бизнеса (5.0%), компьютерного программирования (4.5%).

Высокий удельный вес имеют оптовые торговцы овощами и фруктами, туристические и дизайнерские агентства, а также оптовые торговцы зерном, стройматериалами и топливом.

"В рэнкинг топ-15 отобраны крупнейшие иранские компании в Украине по объему чистого дохода от реализации продукции по данным 2020 года - последние известные данные, которые в прошлом году раскрыла ГФС.

Топ по объему чистого дохода возглавило ООО "ЗИБА" - 128.8 млн грн, специализирующееся на оптовой торговле фруктами и овощами. Объем импортных операций компании в 2021 году составил в пределах 1-1,5 млн грн. Руководитель и участник ООО "Зиба" гражданин Ирана Гадири Алиреза Раджаб также зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель с основным видом деятельности оптовая торговля фруктами и овощами" , - говорят в YouControl.

В то же время компания ООО СП "Бегленд" работает на рынке Украины с 2002 года и специализируется на производстве полипропиленовых мешков для муки, сахара и зерновых культур, а также изделий из полиэтилена. Доля в уставном капитале компании иранской фирмы "Раззаг Калае Тебриз" составляет около 20%.

10% уставного капитала компании ООО "Суперлакомка", производящей кондитерские изделия под ТМ "Шоколадно", принадлежит гражданке Ирана Хушиари Лейли Эсмаэль.

А в структуре собственности комплексного поставщика гидравлических и пневматических решений ООО "Гидропневмосистемы", который в 2017 году стал победителем тендера на поставку оборудования ГАХК "Артем" на сумму около 300 тыс. грн, также присутствует гражданин Ирана. Владельцем 33% уставного капитала компании является Сафар Ханлу Хуссейн.

"Хотя украинские компании, прямо принадлежащие гражданам Ирана, не играют ведущей роли в украинском бизнесе, однако как власти, так и бизнесу следует обращать должное внимание на происхождение участников предприятий (особенно тех, кто осуществляет решающее влияние). Ведь граждане страны, которая де-факто помогает поставками оружия России в агрессии против нашего государства, требуют более детального внимания и проверки.