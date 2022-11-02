Воздушные силы: Чем опасны иранские баллистические ракеты

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что баллистический тип ракет более опасен, чем другие. По его словам, РФ начнет скоро использовать иранские баллистические ракеты в войне против Украины, сообщает Зеркало недели.

"Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас эффективных средств для защиты. Это баллистика, она летит фактически из космоса, летит на огромной скорости вниз. Сбивать их фактически нереально, но противодействовать можно разными способами" , - сообщил Игнат.

Спикер также подчеркнул, что самый лучший способ – уничтожить баллистические ракеты там, откуда их запускают.