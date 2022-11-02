Россия заявила, что возвращается к "зерновой сделке"

Министерство обороны РФ заявило﻿, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе.

В Минобороны РФ заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинского продовольствия заработает с полудня 2 ноября "как это было раньше".

По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге, чтобы сообщить о начале операций.

Ранее, после удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе.

В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.