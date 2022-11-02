NYT: В РФ генералы обсудили применение ядерного оружия в Украине

В Соединенных Штатах обеспокоены тем, что высшее военное руководство РФ недавно обсуждало, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие в Украине﻿. Об этом говорится в статье The New York Times, сообщает Деловая столица.

Отмечается, что российский президент Владимир Путин не участвовал в этих разговорах, которые происходили на фоне усиления ядерной риторики России и ее неудач на поле боя.

Но тот факт, что высшие российские военные руководители даже участвовали в дискуссиях, обеспокоил администрацию президента США Джо Байдена, поскольку показал, насколько разочарованы российские генералы своими неудачами на местах, и предполагают, что завуалированные угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.

Американские официальные лица заявили, что не видели признаков того, что россияне перемещают ядерное оружие на места или как-то готовятся к удару.

Разведданные об этих разговорах были распространены внутри американского правительства в середине октября.

Отмечается, что американские официальные лица не стали описывать сценарии, которые рассматривались военным руководством для применения ядерного оружия.

Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности США, отказался комментировать "детали этого доклада".

"Мы с самого начала четко дали понять, что комментарии России относительно потенциального применения ядерного оружия вызывают глубокое беспокойство, и мы воспринимаем их серьезно. Мы продолжаем отслеживать это как можно лучше, и мы не видим никаких признаков того, что Россия осуществляет подготовку к такому применению" , — сказал Кирби.

По оценкам Пентагона, Россия имеет на вооружении до 2000 единиц тактического ядерного оружия.

Ни одно тактическое ядерное оружие никогда не применялось в бою, но оно может быть развернуто любым способом, в том числе с помощью ракет или артиллерийских снарядов.

Тактическое ядерное оружие имеет меньшую мощность и предназначено для использования на меньших расстояниях, чем боеголовки межконтинентальных баллистических ракет.

Также отмечается, что Путин имеет единоличные полномочия относительно того, использовать ли ядерное оружие, и принял бы решение о его развертывании независимо от мнения своих генералов.

Новые разведывательные данные США появились тогда, когда Москва продвигала идею о "грязной бомбе", которую якобы планирует использовать Украина.