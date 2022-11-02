Британия ввела санкции против еще четырех российских олигархов

Великобритания ввела санкции против еще четырех российских олигархов. Они причастны к финансированию войны РФ против Украины, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Так, санкции ввели в отношении двух партнеров известного российского олигарха Романа Абрамовича - Александра Абрамова и Александра Фролова. Они владеют крупными пакетами акций российского производителя стали Evraz.

Активы олигархов в Великобритании были заморожены, поскольку они финансировали военную машину главы Кремля Владимира Путина. Капитал Абрамова оценивается в 4,1 млрд фунтов стерлингов, а Фролова - 1,7 млрд. Также их инвестиции в недвижимость в Великобритании составляют около 100 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, в санкционный список внесли бизнесменов Айрата Шаймиева и Альберта Шигабутдинова. Их капитал оценивают в 902 и 977 млн фунтов стерлингов соответственно.

Шаймиев является гендиректором компании "Тататодор", занимающейся строительством и содержанием дорог в России. Шигабутдинов владеет группой компаний "ТАИФ", которые работают в сфере энергетики, финансовых услуг и информационных коммуникаций.

Четырем российским олигархам запретили въезжать в Великобританию или находится на ее территории. На их самолеты и лодки наложены ограничения на посадку в Британии или швартовку в британских портах, а их активы заморожены.