Foreign Affairs: Украина без Крыма и ОРДЛО - приемлемый результат войны

К концу августа 2022 года внимание Запада к российской войне против Украины начало уменьшаться. Обе армии зашли в тупик, лишив западных лидеров необходимости принимать сложные решения или думать о будущем конфликта. События, которые происходили с начала сентября, а именно значительные украинские успехи, после которых Россия объявила о мобилизации, аннексии, начала обстреливать гражданские районы и угрожать своим ядерным оружием, развеяли эту иллюзию. В войне началась новая и более опасная фаза. Об этом в статье для Foreign Affairs пишет старший научный сотрудник Центра Стимсона и адъюнкт-профессор Университета Джорджтауна Эмма Ашфорд, сообщает Зеркало недели.

С начала войны администрация Джо Байдена фактически поддерживала сбалансированный подход в духе реальной политики. Вашингтон вооружает и финансирует Украину, но при этом дает ясно понять, что США не будут принимать прямого участия в конфликте. Но администрация избегает разговоров о критически важной составляющей войны, а именно о том, как она может закончиться.

К экспертам и политикам, предполагавшим, что США следует поддерживать и дипломатические усилия, нацеленные на достижение решения путем переговоров, относились как к наивным или почти предателям. Также движущей силой безразличия администрации к путям завершения войны стал вопрос морали. Многие утверждают, что безнравственно подталкивать Украину к переговорам. Но почти все войны заканчиваются именно переговорами.

Российская эскалация осенью порождает призраки начала более широкой войны с НАТО и применения ядерного оружия. Глобальные экономические потери от конфликта очень высоки. И можно почти наверняка сказать, что с началом зимы они увеличатся. Даже если конец войны путем переговоров кажется невозможным сегодня, администрации Байдена нужно публично и на уровне диалога с партнерами поднять сложные вопросы, связанные с такой перспективной. Нужно продумать, когда придет правильное время для продвижения переговоров. А также решить, в какой момент потери из-за продолжения битвы перевесят пользу от нее.

В поисках устойчивого урегулирования администрация также должна выяснить, как закрепить украинские успехи без создания фундамента для дальнейшего конфликта. Чтобы подготовить наилучшее соглашение, американские политики должны сохранить общий фронт Запада и Украины, учитывая внутреннюю украинскую и российскую политику, а также сохраняя гибкость, в частности, в решении, какие санкции против России можно отменить, не укрепив при этом режим Путина. Если администрация не подготовится заранее, она может вдруг понять, что ее взвешенная реакция на войну была разрушена опасной фантазией о полной победе.

Не «если», а «как»

За восемь месяцев с начала российского вторжения поддержка администрации Байдена позволила Украине вернуть контроль над территориями и нанести тяжелые потери российским силам, при этом сохраняя широкомасштабную эскалацию на относительно низком уровне. В Вашингтоне также осторожно избегали разговоров о том, что будет дальше, утверждая, что именно украинцы будут решать, что лучше отвечает их интересам. Но сохранять такую позицию становится труднее теперь, когда Владимир Путин усиливает войну и прибегает к явным ядерным угрозам в адрес Запада.

Путин решил пойти на новые серьезные риски вместо отступления. Это означает, что война не закончится российской капитуляцией. Несмотря на то, что риски сейчас кажутся управляемыми, может наступить момент, когда переговоры будут необходимы для предотвращения катастрофы. В то же время экономические последствия войны быстро растут. В Украине государственный бюджет опустошен, у страны заканчиваются деньги. Экономический историк Адам Туз в сентябре заметил: "Если союзники Украины не увеличат свою финансовую помощь, есть все основания бояться начала социального и политического кризиса на внутреннем фронте". Тем временем Европа сама столкнулась с проблемой роста цен на энергоносители, которая ускоряет инфляцию и повышает вероятность начала глубокой рецессии. Все это, по мнению автора, делает американскую позицию, согласно которой Киев будет решать, когда заканчивать войну, все более неприемлемой.

На самом же деле вопрос не в том, нужны ли переговоры для окончания войны, а когда и как их нужно начать. Однако политикам приходится бороться с «ловушкой-22»: чем лучше успехи украинской армии на поле битвы, тем труднее обсуждать урегулирование через переговоры, даже если в интересах Украины вести их с позиции силы. На фоне роста риска российской эскалации, растет и перспектива того, что любого лидера на Западе, говорящего о конце войны, обвинят в нереалистичности взглядов, аморальности или в том, что он поддался «ядерному шантажу». Но внутренние обсуждения приемлемых условий урегулирования будут сейчас способствовать лучшей позиции всех сторон, когда возможность для мирного соглашения появится.

Украина меньших размеров

Чтобы заложить фундамент для мирного урегулирования, американские политики должны позаботиться, чтобы интересы Украины, Европы и США не расходились. Украинские интересы не обязательно идентичны тем, которые преследуют их западные партнеры. Для Киева ставки выше. И учитывая, что украинская экономика уже в руинах, он может решить, что ничего не потеряет, если пойдет на риск эскалации или продолжит войну. Но украинские усилия возможны только благодаря западному оружию, финансированию и разведывательным данным. Европейские государства несут значительные экономические потери из-за войны. И любой риск эскалации или обмена ядерными ударами представляет прямую угрозу Западу. Для западных сторонников Украины ставки в этой войне высоки. Они должны иметь влияние на то, как она закончится.

Это не означает, что Запад должен подтолкнуть Украину к уступкам, как утверждают некоторые. Но это означает, что США и их партнеры должны оказывать помощь с прицелом поставить Киев в лучшую позицию для переговоров, а не просто чтобы он мог продолжать воевать. К примеру, Украина и ее союзники должны сосредоточиться на ключевых интересах, таких как сохранение украинского суверенитета и защита населения страны. Эти цели должны быть узкими по определению. Вместо того чтобы пытаться вернуть контроль над всеми территориями, которые Киев контролировал до вторжения 2014 года, или попытаться наказать российских лидеров, Украина должна преследовать цели, которые с меньшей вероятностью спровоцируют драматическую эскалацию и принесут длительный мир.

Вашингтон должен поощрять преследование таких целей. Ему следует дать понять Киеву, по крайней мере, на уровне частных переговоров, где границы американской поддержки и что именно Белый дом считает неприемлемым риском эскалации. Установление четких ожиданий сократит возможность неправильного восприятия в Киеве. Американские политики должны также учитывать украинскую и российскую внутреннюю политику, поскольку внутренняя поддержка в обеих странах будет критически важна для любого длительного урегулирования. История свидетельствует, что переход власти в Москве возможен, но ни в коем случае не вероятен или неизбежен. Поэтому политикам следует сосредоточиться на Путине и небольшой группе людей из его окружения, а также подумать, какую версию урегулирования они могут принять.

Учитывая мобилизацию нескольких сотен тысяч солдат, становится очевидно, что Путин будет стараться избежать полного и сокрушительного поражения любой ценой. Но как и многие другие авторитарные лидеры до него, он может выставить плохой результат как победу. Это означает, что можно достичь соглашения, которое сохранило бы ему лицо и признало бы фактические реалии, такие как российский контроль над Крымом. И Кремль мог бы представить это российскому обществу как реальную уступку со стороны Запада. В Киеве президент Владимир Зеленский имеет дело с более открытой и противоречивой политической средой. Расколы украинской политики снова начали проявляться. Вместе с тем, Зеленский столкнулся с похожей дилеммой, что и Путин. С февраля украинское население стало более объединенным, сплоченным вокруг национальной борьбы против вторжения. После того, как правительство попросило так много у украинцев, ему будет трудно принять компромисс, который хоть как-то вознаграждающий врага. Если Зеленский примет непопулярное урегулирование, это может привести к его поражению на выборах. При таких условиях соглашение, которое даст украинцам ощущение, что они в большинстве своем победили, имеет больше шансов на успех.

Вот почему очень важно разобраться с ожиданиями уже сейчас. Вашингтон должен поощрить Киев занять более умеренную позицию относительно таких проблем, как Крым, которые, скорее всего, будут фигурировать в будущем урегулировании, а также уменьшить риторику о победе и подчеркнуть экономические выгоды, которые Украина получит через международную помощь в реконструкции и процесс европейской экономической интеграции. Политики также должны задать четкие базовые параметры для урегулирования, но сохранить значительную гибкость по многим деталям. Некоторые положения не подлежат обсуждению. Прежде всего, это касается суверенитета Украины и защиты ее граждан, а особенно тех людей, которые хотят покинуть оккупированные Россией территории.

«Но есть и другие проблемы, где гибкость возможна. Окончательные сухопутные границы, например, могут быть определены военными достижениями на местах. Политики не должны неизбежно цепляться за статус-кво, существовавший до 24 февраля или до 2014 года. Более компактная Украина, лишенная Крыма и части Донбасса, может быть более стабильной и обороноспособной» , – предлагает автор.

По его мнению, политики должны отдать приоритет практическим результатам вместо абстрактных принципов. Независимая, суверенная Украина, способная защитить себя и экономически интегрированная с Европой, например, была бы более желаемым результатом, чем Украина с постоянными территориальными спорами внутри своих границ. Ситуация в Украине остается динамичной. Политикам в США сейчас лучше воздержаться от заявлений, которые трудно воплотить. Между тем ослабление санкций может быть одним из важнейших, хотя и политически трудных для Запада составляющих любых переговоров. Санкции могут превратиться в постоянный инструмент международной политики, даже если их экономическое и политическое влияние ослабнет со временем. Поэтому они более полезны, если к ним относиться как к предмету торгов, а не к постоянному наказанию. Политикам следует осторожно обдумать, как использовать ослабление санкций, чтобы подтолкнуть Россию к уступкам. В ходе войны западные санкции служили двум целям: в краткосрочной перспективе они стали наказанием для Москвы за вторжение в Украину, а в долгосрочной – инструментом ослабления российской военной машины.

Отмена некоторых снаций, скорее всего, будет являться предпосылкой для любого мирного соглашения. Но политики должны осторожно обдумать, какие из них следует отменять. Позволить России вернуть себе часть валютных резервов, например, может оказаться полезным решением. Потому что оно привлекательно для Кремля, который смог бы так стабилизировать экономику. Кроме того, заморозка этих резервов никак не ослабит российскую экономику в долгосрочной перспективе.

Зато контроль экспорта, введенный против России, может подорвать возможности оборонной промышленности страны на долгое время. Поэтому его нужно сохранить по возможности. Также следует составить четкий план, согласно которому Россия выполняет конкретные уступки в обмен на постепенное ослабление санкций. Такого плана, в частности, не было в провальных Минских соглашениях.

Знать, когда говорить

Есть три обстоятельства, при которых для США есть смысл продвигать мирное урегулирование. Первое из них – это если украинская армия продолжит одерживать победы на поле битвы, а власти в Киеве начнут говорить об освобождении Крыма. Учитывая, насколько важен полуостров для российских властей, такая цель серьезно повысит риск, что Путин применит ядерное оружие, нарушив международные нормы и прямо поставив под угрозу США или союзников по НАТО.

Второе обстоятельство – если Россия вернет себе инициативу и снова оккупирует значительные территории, особенно если ее армия начнет продвигаться вперед на Донбассе. Это будет означать, что российская мобилизация сработала, а урегулирование необходимо для того, чтобы сохранить украинский суверенитет. Третье обстоятельство – если обе стороны зайдут в тупик. И ни одна из них не сможет восстановить преимущество. В такой ситуации Европа, США, Россия и Украина могут прийти к выводу, что решение платить столь высокую цену за продолжение войны больше не имеет смысла.

На первый взгляд, может показаться странным, что США должны рассмотреть мирное урегулирование в ситуации, когда Украина побеждает, когда она проигрывает и когда не происходит ни то, ни другое. Каждая из приведенных ситуаций приведет к совершенно иному виду урегулирования. Но все три обстоятельства объединяет то, что в каждом из них результаты на поле битвы ведут к консенсусу, на котором может быть основано мирное урегулирование. Сегодня ситуация на поле битвы все еще динамичная. Обе стороны полагают, что способны победить. Мирные переговоры будут возможны только тогда, когда исход станет более очевидным. К тому времени твердая западная поддержка может позаботиться о том, чтобы первый из приведенных сценариев был наиболее вероятным