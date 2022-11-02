Moscow Times: Россия капитулировала в зерновой войне с Украиной

Путин не решился вступить в открытый конфликт по поводу украинского зерна с Турцией, чей флот в Черном море в 7 раз превосходит российский. Об этом, со ссылкой на The Moscow Times, сообщает Зеркало недели.

"Президент России Владимир Путин не решился вступить в открытый конфликт с Турцией, которая не признала разрыв "зерновой сделки" и пообещала продолжить вывозить украинское продовольствие, вопреки угрозам Кремля" , - подчеркивает издание.

Как пишут российские журналисты, спустя всего четыре дня после выхода из зернового соглашения Минобороны РФ объявило, что возобновляет свое участие в "гуманитарном коридоре".

"Турецкий флот в Черном море в 7 раз превосходит российский по численности кораблей и подлодок. Под его защитой в понедельник, уже после демарша Кремля, 12 груженых зерном судов вышли из украинских портов" , - уничижительно констатирует российское издание.

При этом, чтобы сохранить лицо, Москва попыталась объяснить свое отступление якобы выполнением ее требований.

"Россия получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании коридора для ведения боевых действий, сообщило ведомство (Минобороны РФ, - ред.) в среду. Эти гарантии «представляются достаточными», подчеркнули в Минобороны, добавив, что договоренности удалось достичь «благодаря содействию Турции»" , - говорится в сообщении.

Напомним по "зерновому коридору" с начала августа из Украины было вывезено 10 млн тонн агропродукции.

В понедельник, 31 октября, главарь России Путин заявил, что соглашение приостанавливается, ссылаясь на "массированную" атаку беспилотников на российский флот в порту Севастополя, за которую, по его словам, несет ответственность Киев. Он сказал, что безопасность на море должна быть обеспечена и что осуществление экспорта зерна при таких условиях слишком рискованно.

"В условиях, когда Россия говорит о невозможности обеспечения безопасности судоходства в этих районах, такое соглашение вряд ли выполнимо, и оно приобретает другой характер - гораздо более рискованный, опасный и негарантированный" , - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В ответ на это Киев заявил, что Москва давно планировала отказаться от зернового соглашения и использовала нападение в качестве повода для этого.