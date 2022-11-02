ОК "Юг": ВСУ выполнили около 100 огневых задач по позициям и логистике россиян

Украинские силы выполнили около 100 огневых задач на юге страны по позициям и логистике войск РФ, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг.

"Нашими подразделениями ракетных войск и артиллерии выполнено около сотни огневых задач по позициям и логистике врага. Потери доразведываются" , — говорится в сообщении командования в Facebook.

Отмечается, что войска РФ продолжают вести оборону и пытаются удерживать оккупированные территории.

Россияне ведут воздушную разведку беспилотниками-шпионами в Бериславском и Херсонском районах Херсонской области, а также в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области, добавили в пресс-службе.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 73 270 своих военных, за минувшие сутки — 800.