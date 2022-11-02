США сообщили о тайных поставках Северной Кореей снарядов для РФ

Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов для России на фоне дефицита боеприпасов в стране-агрессоре, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает CNN, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, КНДР прикрывается поставками боеприпасов в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле их получают россияне для того, чтобы использовать в войне против Украины.

"В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация свидетельствует о том, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны России в Украине, при этом скрывая реальное место назначения поставок оружия" , - рассказал Кирби.

Он также подчеркнул, что США продолжат следить за поставками.

Напомним, впервые информацию о том, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи, опубликовало The New York Times.