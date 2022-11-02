РосСМИ: российский суд заочно арестовал Коломойского и Боголюбова

В среду, 2 ноября, Вахитовский суд Казани (Россия) заочно арестовал украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель суда со ссылкой на "РИА Новости".

"В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Коломойского И.В., 1963 года рождения и Боголюбова Г.Б., 1962 года рождения, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ" , — говорится в сообщении.

Коломойского и Боголюбова российская прокуратура обвиняет в присвоении 800 тысяч тонн нефти, поставленной компанией "Татнефть", на сумму более $400 млн.