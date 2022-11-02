В МИД РФ заявили, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию

Страна-террорист Россия утверждает, что может применить ядерное оружие «в ответ на агрессию», сообщает Новое время.

Министерство иностранных дел РФ в среду, 2 ноября, опубликовало «заявление о предотвращении ядерной войны».

"Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства" , — утверждают в МИД страны-агрессора.

В России также заявили, что «в полной мере подтверждают приверженность» совместному заявлению лидеров пяти стран, которые обладают ядерным оружием, о «предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений». МИД страны-агрессора также обратился к другим странам ядерной пятерки и потребовал «отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга».

Ранее президент Владимир Зеленский не исключил, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, сказав, что «не считает их адекватными». До этого он говорил, что в случае ядерного удара глава кремлевского режима «не сможет сохранить свою жизнь».

The New York Times 2 ноября сообщила со ссылкой на источники, что высокопоставленные руководители вооруженных сил РФ недавно обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.